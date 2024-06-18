رئيس “الإطفاء” بالتكليف يثمن جهود منتسبي القوة في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي

رئيس “الإطفاء” بالتكليف يثمن جهود منتسبي القوة في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي

ثمن رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله اليوم الإثنين جهود منتسبي (القوة) من أجل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن اللواء عبدالله تفقد عددا من مراكزها لتهنئة القائمين عليها بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتأكد من مدى جاهزية الفرق.

ووفق البيان فقد نقل اللواء عبدالله خلال الجولة تحيات وتهاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمناسبة عيد الأضحى وإشادته بمجهوداتهم في إنجاز مهامهم الجسام.

وبحسب البيان فقد أعرب رئيس (الإطفاء) بالتكليف عن الفخر والاعتزاز بجهوزية منتسبي (القوة) وحرصهم على القيام بواجباتهم بكل تفان وإخلاص.

وشملت الجولة زيارة إدارة العمليات المركزية ومراكز (الإسناد) و(السور) و(التحرير).