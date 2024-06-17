وزير الإسكان يؤكد الحرص على إزالة عقبات إنجاز المشاريع التنموية

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور محمود بوشهري اليوم الإثنين الحرص على إزالة كافة العقبات التي من شأنها تأخير إنجاز المشاريع التنموية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقب جولة تفقدية قام بها الوزير بوشهري لمشروعات (جنوب) و(شرق) مدينة صباح الأحمد و(السكن العمودي) في الضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد بحضور قياديي (المؤسسة).

وبحسب البيان فقد اطلع الوزير بوشهري على مدى تقدم الأعمال في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد ونسب الإنجاز الفعلي التي “جاءت جميعها متسقة مع البرامج الزمنية المحددة لها” مبينة أنه “سيتم استحداث 20380 قسيمة في هذا الجزء من المدينة”.

ووفق البيان فقد اطلع الوزير خلال تفقده مشروع شرق مدينة صباح الأحمد على نسب الإنجاز الفعلي لاستحداث 1148 منزلا إضافة إلى المباني العامة وأعمال الطرق وشبكات خدمات البنى التحتية.

كما تفقد مشروع السكن العمودي في الضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الأحمد والتي تشتمل على 60 عمارة تضم 1110 شقق “شارفت على مراحلها النهائية إذ تم الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ40 عمارة وجاري التنسيق مع (الكهرباء) لإيصاله لبقية العمارات ومن المتوقع الانتهاء خلال الشهرين المقبلين”.