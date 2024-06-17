يورو 2024: رومانيا تصعق أوكرانيا لتحقق فوزها الأول في البطولة منذ 24 عاما

يورو 2024: رومانيا تصعق أوكرانيا لتحقق فوزها الأول في البطولة منذ 24 عاما

حققت رومانيا فوزها الأول في بطولة أوروبا لكرة القدم منذ 24 عاما بانتصارها 3-صفر على أوكرانيا في مباراتها الافتتاحية للمجموعة الخامسة للمسابقة المقامة في ألمانيا اليوم الاثنين.

وصدمت تسديدتان مذهلتان من مدى بعيد في كل شوط من القائد نيكولاي ستانشيو ولاعب الوسط رازفان مارين منتخب أوكرانيا بقيادة المدرب سيرجي ريبروف الذي سيطر على أول 20 دقيقة من المباراة.

وحُسمت نتيجة المباراة قبل نحو ساعة من اللعب عندما انطلق دينيس مان المهاجم المؤثر لمنطقة الجزاء بعد ركلة ركنية وأطلق تمريرة منخفضة لتصل الكرة نحو دينس دراجوش الذي وضعها في الشباك.

وصمد دفاع رومانيا المتماسك لمنع أي عودة لأوكرانيا وحقق الفوز الثاني للبلاد في 17 مباراة في تاريخ بطولة أوروبا. وكان الانتصار الأول على إنجلترا 3-2 في بطولة عام 2000.