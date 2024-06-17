الهلال الأحمر الكويتي ينفذ مشروع توزيع الأضاحي لأكثر من 1500 أسرة في السودان

نفذت (جمعية الهلال الأحمر الكويتي) مشروع توزيع الأضاحي لأكثر من 1500 أسرة في مراكز إيواء النازحين بمدينة (بورتسودان) شمال شرق السودان على مدار يومين.

وقال سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذا المشروع هو الأول من نوعه للجمعية التي كانت تركز سابقا على المساعدات الصحية والغذائية والطبية.

وأعرب الظفيري عن تقديره لإدارة الجمعية بالكويت على إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع (جمعية الهلال الأحمر السوداني) والذي يأتي كإمتداد للدعم الإنساني المستمر منذ اندلاع الحرب في السودان حيث تم تسيير 18 طائرة وسفينة للمساعدات الإنسانية بالإضافة الى سفينة أخرى نقلت أدوية لمرضى السرطان بتكلفة بلغت مليون دولار مقدمة من (جمعية الهلال الأحمر الكويتي).

واكد في هذا المجال استمرار الدعم الإنساني الكويتي للاشقاء في السودان مشيرا الى ان هناك مشروعات أخرى تم الاتفاق عليها بين الهلال الأحمر الكويتي ونظيره السوداني تشمل مجالات مياه الشرب وأخرى سترى النور قريبا.

وذكر السفير الظفيري ان وفدا يضم مفوض العون الإنساني وممثلين لوزارة الصحة والجهات المعنية بالعمل الإغاثي في السودان سيقوم بزيارة دولة الكويت قريبا لعقد اجتماعات مع وزارة الصحة و(اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة) وجمعية الهلال الأحمر لتنسيق العمل الإنساني وترتيب الأولويات والاحتياجات.