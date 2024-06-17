سمو رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف نقل خلاله خالص تهانيه وأطيب تمنياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سموه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كما عبر عن تهانيه الصادقة لسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء سائلا المولى عز وجل أن ينعم على الجميع بدوام الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الصديقين بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالمزيد من الخير واليمن والبركات.

هذا وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح عن بالغ الشكر وتقديره له على هذه المشاعر الصادقة داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه وافر الصحة والعافية وعلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد التقدم والنماء والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالرخاء والأمن والأمان.