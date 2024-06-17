الطيران المدني: 38 رحلة جوية مخصصة لعودة الحجاج من الديار المقدسة تبدأ 19 الجاري

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الاثنين أن إجمالي أعداد الرحلات المخصصة لعودة الحجاج العائدين من الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية ستبلغ 38 رحلة جوية تبدأ اعتبارا من بعد غد الأربعاء 19 يونيو الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف في (الطيران المدني) عبدالله الراجحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه بحسب الرحلات المجدولة فإن مطار الكويت الدولي سيستقبل أولى رحلات عودة الحجاج على متن طيران (ناس) السعودي فيما تصل آخر رحلة متوقعة لعودتهم يوم 21 يونيو على متن الخطوط الجوية السعودية. وأضاف الراجحي أن إجمالي الرحلات المجدولة لعودة طلائع الحجاج ستكون عبر أربع شركات طيران كويتية وسعودية تقل قرابة ثمانية آلاف حاج بالإضافة إلى الإداريين والمشرفين على الحملات.

وأوضح أن الشركات هي شركة الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب رقم (4) وشركة طيران الجزيرة من مبنى الركاب رقم (5) بينما سيتم عودة رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) من مبنى الركاب الرئيسي بمطار الكويت الدولي رقم (1).

وذكر أن عدد الرحلات الخاصة بـ(الخطوط الكويتية) 13 رحلة في حين يبلغ عدد الرحلات الخاصة بطيران (الجزيرة) 6 رحلات أما عدد رحلات (الخطوط السعودية) سيكون بواقع 12 رحلة وطيران (ناس) 7 رحلات لافتا في الوقت ذاته إلى أن عدد الرحلات خلال هذه الفترة من الممكن أن يتغير بسبب دمج بعض الرحلات أو تغيير مواعيدها.

وأكد الراجحي أن (الطيران المدني) ستعمل بطاقتها القصوى من خلال التنسيق مع حملات الحج لحل كل المعوقات أمام ضيوف الرحمن القادمين من الديار المقدسة.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت في 12 يونيو الحالي أنه سيتم تشغيل 76 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام مؤكدة استعداداتها لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وجاءت تلك الاستعدادات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المشاركة في الخطة التشغيلية لموسم الحج وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.