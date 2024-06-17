الهلال الأحمر: نحرص على التواصل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بدور الرعاية

الهلال الأحمر: نحرص على التواصل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بدور الرعاية

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين أهمية تعميق التواصل مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية وزيارتهم بانتظام لمشاركتهم أجواء الفرح في مختلف المناسبات لاسيما الأعياد الوطنية والدينية.

وقال رئيس وحدة الشباب والمتطوعين بالجمعية أحمد الفقعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش زيارة دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة عيد الاضحى المبارك ان الجمعية حريصة على التواصل مع المؤسسات الاجتماعية والانسانية المختلفة انطلاقا من برنامجها بمجال المسؤولية الاجتماعية.

وذكر الفقعان انه من دواعي السرور ان يشارك متطوعو الجمعية نزلاء دور الرعاية فرحتهم في هذه المناسبة مشيدا بدور وزارة الشؤون الاجتماعية وجهودها الواضحة في ميدان الرعاية الاجتماعية ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف “لا تفوتنا مثل هذه المناسبات لاسيما أننا نقوم بخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة” مشيرا إلى ان تلك المناسبات لها أثر فعال في نفوس هؤلاء حيث يشعرون داخل الدار بفرحة العيد مثلهم مثل غيرهم.

وأشاد بجهود متطوعي الجمعية الذين نظموا الزيارة بالتعاون مع ادارة الأنشطة الاجتماعية في وزارة (الشؤون) وذلك لتقديم الهدايا والعيديات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه ومشاركتهم الاحتفال بالعيد.

واعرب عن الشكر لمسؤولي قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة مثمنا جهودهم الانسانية في خدمة النزلاء ومشاركتهم افراحهم في جميع المناسبات ودورهم في تقديم الخدمات الانسانية والطبية المميزة لجميع النزلاء.

جانب من زيارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدور الرعاية الاجتماعية