جانب من زيارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدور الرعاية الاجتماعية

الهلال الأحمر: نحرص على التواصل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بدور الرعاية

17 يونيو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين أهمية تعميق التواصل مع نزلاء دور الرعاية الاجتماعية وزيارتهم بانتظام لمشاركتهم أجواء الفرح في مختلف المناسبات لاسيما الأعياد الوطنية والدينية.

وقال رئيس وحدة الشباب والمتطوعين بالجمعية أحمد الفقعان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش زيارة دور الرعاية الاجتماعية بمناسبة عيد الاضحى المبارك ان الجمعية حريصة على التواصل مع المؤسسات الاجتماعية والانسانية المختلفة انطلاقا من برنامجها بمجال المسؤولية الاجتماعية.

وذكر الفقعان انه من دواعي السرور ان يشارك متطوعو الجمعية نزلاء دور الرعاية فرحتهم في هذه المناسبة مشيدا بدور وزارة الشؤون الاجتماعية وجهودها الواضحة في ميدان الرعاية الاجتماعية ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

واضاف “لا تفوتنا مثل هذه المناسبات لاسيما أننا نقوم بخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة” مشيرا إلى ان تلك المناسبات لها أثر فعال في نفوس هؤلاء حيث يشعرون داخل الدار بفرحة العيد مثلهم مثل غيرهم.

وأشاد بجهود متطوعي الجمعية الذين نظموا الزيارة بالتعاون مع ادارة الأنشطة الاجتماعية في وزارة (الشؤون) وذلك لتقديم الهدايا والعيديات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه ومشاركتهم الاحتفال بالعيد.

واعرب عن الشكر لمسؤولي قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة مثمنا جهودهم الانسانية في خدمة النزلاء ومشاركتهم افراحهم في جميع المناسبات ودورهم في تقديم الخدمات الانسانية والطبية المميزة لجميع النزلاء.

جانب من زيارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي لدور الرعاية الاجتماعية
المصدر
كونا
الوسوم
17 يونيو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

السفيرة الزين الصباح تستذكر الدور القيادي للرئيس الراحل جورج بوش الأب في تحرير دولة الكويت

17 يونيو، 2024

سمو أمير البلاد يلقي كلمة مسجلة بافتتاح الجناح الجديد لمكتبة جورج بوش الأب في تكساس

17 يونيو، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس آيسلندا بالعيد الوطني لبلاده

17 يونيو، 2024

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى

16 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى