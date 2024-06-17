سمو أمير البلاد يلقي كلمة مسجلة بافتتاح الجناح الجديد لمكتبة جورج بوش الأب في تكساس

سمو أمير البلاد يلقي كلمة مسجلة بافتتاح الجناح الجديد لمكتبة جورج بوش الأب في تكساس

أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة (جورج بوش) في تعزيز القيم النبيلة والسامية مقدما سموه أحر التهاني بمناسبة افتتاح الجناح الجديد لمكتبة جورج بوش الأب بولاية تكساس الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه خلال فعالية افتتاح الجناح الجديد للمكتبة في ولاية تكساس الأمريكية والعيد المئوي للرئيس الراحل.

وفيما يلي نص الكلمة:

“فخامة الرئيس جورج والكر بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق ،،

أصحاب السعادة السيدات والسادة ،،

الحضور الكرام ،،

بإسمي وبالانابة عن دولة الكويت حكومة وشعبا يسرنا أن نتقدم بأطيب التهاني للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق وأسرة بوش الكريمة بمناسبة حلول الذكرى السنوية المائة على ميلاد الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب.

ونشكركم على الدعوة التي وجهت إلينا بمشاركتكم إحياء هذه الذكرى ونتذكر بكل فخر التحالف العظيم الذي جمعنا في أوج الأزمة التي عاشتها دولة الكويت أثناء العدوان العراقي الغاشم عام 1990.

وبفضل الله ومن ثم الجهود المخلصة التي قادها الرئيس جورج بوش الأب أظهر شركاؤنا بقيادة الولايات المتحدة الصديقة استعدادهم الجاد للدفاع عن القيم السامية والعدالة والحرية ونصر الحق والقانون الدولي والشرعية الكويتية.

وإننا في دولة الكويت نقدر كثيرا الرئيس جورج بوش الأب ومواقفه الحكيمة وتضحيات الجنود الأمريكيين ومساندة الشعب الأمريكي لدولتنا وهي من أبرز الصفحات في تاريخ العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين الصديقين.

كما نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لمؤسسة جورج بوش على جهودها المستمرة في تعزيز القيم النبيلة والسامية ونقدم أحر التهاني بمناسبة افتتاح الجناح الجديد لمكتبة جورج بوش الذي يمثل مركزا للمعرفة.

وختاما نجدد امتناننا العميق لإرث الرئيس جورج بوش الأب وللولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مقدرين روح التضامن والصداقة وتهانينا الحارة وأمنياتنا للجميع بمزيد من التقدم والتميز.