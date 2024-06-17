مقتل 13 على الأقل جراء تصادم قطارين في الهند

قال مسؤول من الشرطة إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب عِشرات آخرون بعد أن اصطدم قطار بضائع بقطار ركاب في ولاية البنغال الغربية بشرق الهند اليوم الاثنين.

وسعت فرق الإنقاذ لانتشال ركاب يُخشى أنهم محاصرون داخل القطار. ونشرت وسائل إعلام صورا للحادث أظهرت حاويات من قطار البضائع متناثرة على القضبان وعربة واحدة انقلبت على أحد جوانبها لتصبح في وضع شبه عمودي.

وجاء الحادث بعد مرور عام واحد على حادث آخر كان الأسوأ منذ 20 عاما.

واصطدم قطار البضائع بقطار كانشانجونجا إكسبريس، الذي كان في طريقه إلى كولكاتا عاصمة ولاية البنغال الغربية من ولاية تريبورا في شمال شرق البلاد، مما تسبب في خروج ثلاث عربات من قطار الركاب عن القضبان.

وقال أبيشيك روي، وهو مسؤول كبير في الشرطة في منطقة دارجيلنغ بولاية البنغال الغربية حيث وقع الحادث، لوكالة أنباء آسيا الدولية “أنقذنا ما بين 25 و30 مصابا… إصاباتهم ليست قاتلة. لقد أنقذناهم مع أمتعتهم”.

وقال مسؤولون من سلطات السكك الحديدية إن هناك مخاوف من وجود أشخاص محاصرين داخل العربات المحطمة، لكن لم ترد تفاصيل بعد.

وقال العديد من سكان المنطقة لوكالة الأنباء التي تمتلك رويترز حصة أقلية فيها، إنهم سمعوا صوتا عاليا وشاهدوا الحادث عندما وصلوا إلى الموقع.

ولقي نحو 288 شخصا حتفهم قبل عام في أسوأ حادث قطار في الهند منذ أكثر من عقدين في ولاية أوديشا المجاورة.