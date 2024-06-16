سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ شكره لسموه على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة الفضيلة ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.