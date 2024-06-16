ولي العهد السعودي: مواصلة تقديم كل ما يخدم قاصدي الحرمين الشريفين لتأدية عبادتهم بأمن وطمأنينة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد مواصلة المملكة بجميع قطاعاتها المعنية تقديم كل ما من شأنه خدمة قاصدي الحرمين الشريفين ويعينهم على تأدية عبادتهم بأمن وطمأنينة.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي في الديوان الملكي بـ(منى) ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمفتي عام المملكة والعلماء وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوزراء وقادة القطاعات العسكرية والكشفية المشاركة في حج هذا العام. بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد ولي العهد السعودي أن ما يبذل من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له بالغ الأثر في التيسير على الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل سهولة ويسر معربا عن التهنئة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لهم ولجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك داعيا العلي القدير أن يعيده بالخير والأمن والازدهار.

من جانبه نوه مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي في كلمة خلال الاستقبال بما وفرته المملكة من مقومات النجاح وتسخير الطاقات البشرية والآلية وما توصلت إليه التقنية الحديثة من برامج الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن ذلك أسهم في تيسير أعمال الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام واختصار الكثير من الجهد والوقت وساعد في جودة الخدمات.

وأوضح البسامي أنه كان لدقة تنفيذ الخطط الأمنية التي بنيت وفق معايير وأسس الجودة في التخطيط والتنظيم أثرها في نجاح حج هذا العام حتى اللحظة مؤكدا حرص القيادة السعودية على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.