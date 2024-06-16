سفير الكويت لدى السعودية يشيد بجهود البعثة الكويتية في خدمة الحجاج

أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الأحد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها بعثة الحج الكويتية في خدمة الحجاج.

وأضاف الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت بعد زيارته لمقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة أن هذا الامر معهود من البعثة الكويتية والحملات الكويتية التي هي محل فخر واعتزاز فهم “دائما كانوا وما زالوا على العهد باقون في خدمة حجاج الكويت”.

ونقل تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للحجاج وتمنياته لهم بحج مبرور وذنب مغفور كما نقل تحيات سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب عن أسمى آيات التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بنجاح موسم الحج وبعيد الاضحى المبارك وتبريكاته كذلك للشعب السعودي الشقيق.

وقال إن ما تقوم به المملكة بكافة قطاعاتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام يعتبر جهدا جبارا داعيا العلي القدير أن يوفقهم لما فيه الخير.