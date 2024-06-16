يورو 2024: البديل فيخورست يقود هولندا لفوز متأخر على بولندا

سجل البديل فاوت فيخورست هدفا في الدقيقة 83 ليقود هولندا للفوز 2-1 على بولندا في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لبطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الأحد. وبعد نزوله بوقت قصير قابل فيخورست تمريرة من نيثن آكي في الشباك لتحصل هولندا على ثلاث نقاط مستحقة.

وكان المهاجم آدم بوكسا، الذي استدعي ليحل محل المصاب روبرت ليفاندوفسكي، صعق هولندا بهدف مبكر في الدقيقة 16. وجاء الهدف من ضربة رأس بعد ركلة ركنية لبولندا من جهة اليسار نفذها بيوتر جيلينسكي.

وبعد 13 دقيقة أخرى، تعادل كودي جاكبو لهولندا بتسديدة ارتطمت بمدافع وسكنت المرمى.