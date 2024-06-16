الأردن يعلن وفاة 14 حاجا وفقدان 17 آخرين خلال تأدية مناسك الحج

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الأردنيين، الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام إلى 14 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المفقودين 17حاجاً.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة السفير سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والقنصلية العامة للمملكة في جدة، تتابعان مع السلطات السعودية المختصة إجراءات دفن الحجاج ونقل جثامين من يرغب أهاليهم بنقلهم للمملكة الأردنية بأسرع وقت ممكن، كما تتابعان عمليات البحث عن الحجاج المفقودين.

وأعرب السفير القضاة في بيان اليوم (الأحد) عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الحجاج المتوفين.

وأوضح أن الحجاج المتوفين والمفقودين، هم من خارج بعثة الحج الأردنية الرسمية، داعيا جميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج للاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أعلنت وفاة 6 مواطنين أردنيين كانوا يؤدون مناسك الحج، أمس السبت، إثر إصابتهم بضربة شمس.