الهلال الأحمر تبدأ بمشروع توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في فلسطين

بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاحد بتنفيذ أكبر مشروع لتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في فلسطين إذ يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال رئيس مؤسسة (وافا) للتنمية وبناء القدرات في فلسطين محيسن عطاونة وهي الجهة المشرفة على المشروع إن جمعية الهلال الاحمر الكويتي تمكنت بالتعاون مع الفرق التطوعية في قطاع غزة من توزيع لحوم الأضاحي رغم جميع المعوقات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي ومن أبرزها قرار منع دخول الأضاحي إلى القطاع.

وأضاف عطاونة في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المشروع سيستفيد منه أكثر من 50 ألف فلسطيني موضحا أن الفرق التطوعية التي تعمل مع الهلال الاحمر الكويتي في قطاع غزة انتشرت في أكثر المناطق ازدحاما بالنازحين لا سيما في (مواصي خانيونس) و(دير البلح) حيث قامت بتوزيع الاضاحي على جموع النازحين.

ونقل عطاونة عن الجموع الفلسطينية الشكر لدولة الكويت مثمنين دورها الإنساني في دعم سكان قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي في السابع من اكتوبر الماضي واستمرار إغلاق المعابر.

وأوضح بأن مشروع الأضاحي في فلسطين تقليد سنوي دأبت عليه الأيادي البيضاء في دولة الكويت وعبرت من خلاله على مواصلة مشوارها الإنساني.

وتنفذ (الهلال الأحمر الكويتي) أكبر مشروع لتوزيع لحوم الاضاحي بفلسطين إذ تقوم بذبح الأضاحي وتجميدها وإرسالها إلى قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بسبب شح الأضاحي في الأسواق نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في فلسطين