وكيل الداخلية يتفقد المؤسسات الإصلاحية ومعسكر قوات الأمن الخاص في أول أيام عيد الأضحى

وكيل الداخلية يتفقد المؤسسات الإصلاحية ومعسكر قوات الأمن الخاص في أول أيام عيد الأضحى

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك بجولة تفقدية إلى السجن المركزي ومعسكر قوات الأمن الخاص للوقوف على الجاهزية والاستعداد والاطلاع على سير العمل.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن الفريق الشيخ سالم النواف نقل في مستهل جولته تحيات وتهاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لمنتسبي قطاع المؤسسات الإصلاحية والأمن الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم دوام التوفيق في عملهم.

واطلع الشيخ سالم النواف على سير العمل في السجن المركزي وتفقد قسم الزيارات ثم قسم العمليات وسوار التتبع الإلكتروني واستمع إلى توضيحات حول طبيعة السوار الإلكتروني وشروط الخضوع له وطبيعة الزيارات العائلية للنزلاء والظروف الأمنية والاجتماعية التي يعيشونها مؤكدا على ضرورة تسهيل إجراءات الزيارات العائلية للنزلاء.

كما اطلاع على استعدادات منتسبي قوات الأمن الخاص وجاهزيتهم للعمل الميداني من خلال عرض فيديو عن التدريبات النوعية بما يرفع من الكفاءة ويحقق الهدف المنشود في حفظ أمن وأمان البلاد.

وأعرب عن اعتزازه برجال الأمن مثنيا على جهودهم في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وتنفيذهم للمهام والواجبات المنوطة بهم.

جانب من الجولة التفقدية لوكيل وزارة الداخلية إلى السجن المركزي ومعسكر قوات الأمن الخاص

وكيل وزارة الداخلية خلال القيام بجولة تفقدية إلى السجن المركزي ومعسكر قوات الأمن الخاص

وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح مع قيادات وضباط وزارة الداخلية