وزير الصحة: استعدادات كاملة لضمان استمرار الخدمات الصحية بأعلى مستوى خلال إجازة العيد

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لضمان استمرار الخدمات الصحية خلال فترة إجازة عيد الاضحى المبارك.

وأكد الوزير العوضي في تصريح صحفي اليوم الأحد توفير الكوادر الطبية والفنية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة لضمان تقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة وتلبية احتياجات المرضى وتوفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة.

وعبر عن خالص شكره وتقديره للعاملين في القطاع الصحي من الاطباء والممرضين والفنيين والاداريين الذين يواصلون عملهم خلال فترة إجازة عيد الأضحى منوها بجهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة المرضى لمواصلة تقديم الرعاية الصحية بأعلى المعايير بما يجسد أسمى معاني العطاء والتضحية.

وبهذه المناسبة رفع وزير الصحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وعموم الشعب الكويتي الكريم والمقيمين.

ودعا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ويبقيها دار أمن ويمن واطمئنان.