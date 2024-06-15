وساطة عمانية تسفر عن اتفاق إيراني – سويدي بالإفراج المتبادل للرعايا المتحفظ عليهم بالبلدين

قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم السبت إن مساعيها في الوساطة بين الحكومتين الإيرانية والسويدية أسفرت عن اتفاق الجانبين على الإفراج المتبادل للرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.

وذكرت الخارجية العمانية في بيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وستوكهولم إلى مسقط اليوم تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

وثمنت سلطنة عمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والسويدي وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.