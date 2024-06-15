سلطنة عمان

وساطة عمانية تسفر عن اتفاق إيراني – سويدي بالإفراج المتبادل للرعايا المتحفظ عليهم بالبلدين

15 يونيو، 2024
0 7 أقل من دقيقة

قالت وزارة الخارجية العمانية اليوم السبت إن مساعيها في الوساطة بين الحكومتين الإيرانية والسويدية أسفرت عن اتفاق الجانبين على الإفراج المتبادل للرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.

وذكرت الخارجية العمانية في بيان أنه تم نقل المفرج عنهم من طهران وستوكهولم إلى مسقط اليوم تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم.

وثمنت سلطنة عمان الروح الإيجابية العالية التي سادت المباحثات في مسقط بين الجانبين الإيراني والسويدي وحرصهما على تسوية هذا الملف الإنساني.

الوسوم
15 يونيو، 2024
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الرئيس التركي: اعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطين سيغير الأجواء في المنطقة إلى الأفضل

15 يونيو، 2024

وزارة الدفاع التركية: “تحييد” 17 مسلحا كرديا في العراق وسوريا

15 يونيو، 2024

السعودية تعرب عن خالص تعازيها للكويت في ضحايا حريق المنقف

12 يونيو، 2024

سلطنة عمان تعرب عن خالص تعازيها للكويت في ضحايا حريق المنقف

12 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى