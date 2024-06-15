سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق

سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

15 يونيو، 2024
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‎تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه رعاه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله عن بالغ شكره لفخامته على هذه البادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة الفضيلة ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق الشقيق وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته.

المصدر
كونا
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15 يونيو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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