لامين يامال

لامين يامال يصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في كأس أمم أوروبا

15 يونيو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

أصبح لامين يامال أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في كأس أمم أوروبا لكرة القدم وذلك بعد مشاركته في التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا أمام نظيره الكرواتي اليوم السبت في افتتاح مشوار الفريقين في يورو 2024 في ألمانيا.

وحطم يامال البالغ من العمر 16 عاما و338 يوما ، الرقم القياسي للبولندي كاسبر كازلوفسكي الذي شارك مع بلاده أمام إسبانيا في سن الـ17 و246 يوما في يورو .2020

وسجل يامال مشاركته الثامنة مع الماتادور الإسباني بعد أن خاض 47 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي.

المصدر
د ب أ
الوسوم
15 يونيو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أوروبا 2024: إسبانيا توجه رسالة شديدة اللهجة بفوز لافت على كرواتيا بثلاثية نظيفة

15 يونيو، 2024

أوروبا 2024: ألمانيا تستعرض عضلاتها بفوز افتتاحي ساحق على اسكتلندا

15 يونيو، 2024

بوروسيا دورتموند الألماني يعلن رحيل مدربه إدين ترزيتش

13 يونيو، 2024

“دوري زين” احتفى بنجومه الأكثر تألّقاً

13 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى