لامين يامال يصبح أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في كأس أمم أوروبا

أصبح لامين يامال أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في كأس أمم أوروبا لكرة القدم وذلك بعد مشاركته في التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا أمام نظيره الكرواتي اليوم السبت في افتتاح مشوار الفريقين في يورو 2024 في ألمانيا.

وحطم يامال البالغ من العمر 16 عاما و338 يوما ، الرقم القياسي للبولندي كاسبر كازلوفسكي الذي شارك مع بلاده أمام إسبانيا في سن الـ17 و246 يوما في يورو .2020

وسجل يامال مشاركته الثامنة مع الماتادور الإسباني بعد أن خاض 47 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي.