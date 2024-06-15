“الإطفاء”: أنقذنا 135 شخصا بحريق عمارة المنقف منهم 35 عبر سلالم الإطفاء

أكدت قوة الإطفاء العام اليوم السبت ان سرعة استجابة الفرق والوصول إلى موقع الحريق بعمارة المنقف الذي راح ضحيته 49 حالة وفاة ساعدت في إنقاذ 135 شخصا منهم 35 عن طريق سلالم الإطفاء.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي في القوة العميد محمد الغريب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه فور ورود بلاغ للاطفاء وصلت القوة إلى موقع الحريق في أقل من خمس دقائق من وقت الاتصال مؤكدا أن رجال الإطفاء تعاملوا مع الحريق وإخماده بالكامل “بفترة أقل من عشر دقائق”.

وحول الحملات التفتيشية التي قامت بها قوة الاطفاء العام قال العميد الغريب إن فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية حررت خلال عام 2023 عدد 22151 إخطار مخالفة بتنفيذ اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق لملاك العقار بجميع محافظات الكويت.

وأوضح الغريب أنها قامت أيضا بتحرير 5598 مخالفة لملاك العقار تفيد بتصحيح المخالفة قبل إغلاق المنشأة أو البناية إداريا كما تم إغلاق 585 منشأة وبناية.

وذكر ان رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد وجه بزيادة قبول عدد المفتشين وذلك نظرا لتزايد المباني والمنشآت والمجمعات التجارية خلال السنتين القادمتين.

وكان اللواء خالد عبدالله فهد قال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حملة إزالة المخالفات إنه تم خلال ال48 ساعة الماضية رصد 225 مبنى مخالفا في مناطق المنقف والمهبولة وخيطان وجليب الشيوخ مؤكدا أن الحملات ستستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية حتى إزالة المخالفات كافة.

وشهدت دولة الكويت حادث حريق مأساوي اندلع في مبنى سكن عمالي بمنطقة المنقف التابعة لمحافظة الأحمدي (جنوب البلاد) أودى بحياة 49 شخصا مقيما وإصابة العشرات منهم فيما بعثت القيادة السياسية ببرقيات تعاز إلى أسر الضحايا وصدرت توجيهات أميرية للمسؤولين ب”المتابعة الفورية” للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه.