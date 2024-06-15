بلدية الكويت

بلدية الكويت: رمي مخلفات الأثاث أمام العقارات يعرض ملاكها للغرامات

15 يونيو، 2024
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حذرت بلدية الكويت اليوم السبت من رمي مخلفات الأثاث والأنقاض أو أي مواد أخرى أمام العقارات ما سيعرض ملاكها للمخالفة والغرامات المالية تطبيقا لقانون البلدية.

وقالت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت في بيان صحفي ان الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الاحمدي رفع 64 طنا من الأثاث في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة وإشغالات الطرق في جميع المحافظات حملاتها التفتيشية المكثفة للكشف على أعمال النظافة.

وكانت بلدية الكويت قد رفعت خلال يومين من أمام عقارات في عدة مناطق استثمارية وتجارية بجميع المحافظات أنقاضا ومخلفات قدرت بنحو 568 طنا بزيادة أربعة أضعاف عن المعدل الطبيعي.

المصدر
كونا
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15 يونيو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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