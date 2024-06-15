رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية الدكتور بدر المطيري

بعثة الحج الكويتية: اكتمال خطة تفويج الحجاج إلى عرفات بكل يسر

15 يونيو، 2024
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أكد رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري اليوم السبت اكتمال خطة تفويج الحجاج إلى مشعر (عرفات) بكل يسر معربا عن أمله في نجاح خطة التفويج لبقية المشاعر المقدسة.

وأشار الدكتور المطيري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إلى خدمات فرق بعثة الحج الكويتية المرافقة للحجاج الكويتيين خلال أداء مناسكهم في المشاعر المقدسة بما في ذلك الخدمات الصحية والفنية والإرشادية.

وشدد على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية الوقائية لا سيما في تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس داعيا العلي القدير ان يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

من جهته أكد القنصل العام لدولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) انسيابية خطة تفويج الحجاج الكويتيين إلى مشعر عرفات عبر الحافلات المخصصة مضيفا انه لم تسجل أي ملاحظات أو حوادث تذكر في تنفيذ الخطة.

وأشار المطيري إلى الفرق واللجان التي شكلتها بعثة الحج الكويتية المخصصة لخدمة الحجاج الكويتيين التي تتحرك كخلية عمل متكاملة للتأكد من تقديم كافة الخدمات لضمان راحة ضيوف الرحمن لا سيما في مخيمات مشعر عرفات.

وشدد على أهمية لبس هوية البعثة وهوية (نسك) وذلك لتسهيل وتيسير رحلة الحجاج وضيوف الرحمن حيث تساهم (نسك) في تسهيل التنقل بين المشاعر المقدسة إلى جانب ما تتميز به خدمات الدعم اللوجستي مثل توجيه الحجاج وإرشادهم إلى الأماكن الصحيحة.

وناشد جميع ضيوف الرحمن من الحجاج الكويتيين الالتزام بتعليمات بعثة الحج لضمان راحتهم وسلامتهم وبالتالي تمكنهم من أداء المناسك بسهولة ويسر متمنيا لهم إكمال فريضتهم بيسر وسهولة وأمان.

المصدر
كونا
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15 يونيو، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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