"هيئة الغذاء" تؤكد جاهزية المسالخ المركزية والمؤقتة لاستقبال الأضاحي غدا

“هيئة الغذاء” تؤكد جاهزية المسالخ المركزية والمؤقتة لاستقبال الأضاحي غدا

15 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغدية اليوم السبت جاهزية المسالخ المركزية والمسالخ المؤقتة بمحافظات البلاد لاستقبال الأضاحي بعد صلاة عيد الاضحى المبارك.

وقال مدير ادارة المسالخ بالتكليف في الهيئة ومدير ادارة تفتيش محافظة الجهراء طلال الديحاني في تصريح صحفي ان المسالخ المركزية والمؤقتة جاهزة لاستقبال الاضاحي غدا بعد صلاة العيد مشيرا الى ان المسالخ المؤقتة والواقعة بمدينة صباح الاحمد ومنطقة كبد أنشأت للحد من ظاهرة الذبح العشوائي وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية.

واضاف ان الجمعيات التعاونية ستكون مسؤولة عن ادارة المسلخ المؤقت وتنظيمه وتحديد الرسوم فيما ينحصر دور الهيئة في الجانب الرقابي وتوفير مفتشي الأغذية والأطباء البيطريين للتأكد من صلاحية الاضحية للاستهلاك الآدمي.

المصدر
كونا
الوسوم
15 يونيو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بلدية الكويت: رمي مخلفات الأثاث أمام العقارات يعرض ملاكها للغرامات

15 يونيو، 2024

بعثة الحج الكويتية: اكتمال خطة تفويج الحجاج إلى عرفات بكل يسر

15 يونيو، 2024

سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات للتهنئة بعيد الاضحى المبارك

15 يونيو، 2024

سمو أمير البلاد سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

15 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى