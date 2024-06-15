“هيئة الغذاء” تؤكد جاهزية المسالخ المركزية والمؤقتة لاستقبال الأضاحي غدا

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغدية اليوم السبت جاهزية المسالخ المركزية والمسالخ المؤقتة بمحافظات البلاد لاستقبال الأضاحي بعد صلاة عيد الاضحى المبارك.

وقال مدير ادارة المسالخ بالتكليف في الهيئة ومدير ادارة تفتيش محافظة الجهراء طلال الديحاني في تصريح صحفي ان المسالخ المركزية والمؤقتة جاهزة لاستقبال الاضاحي غدا بعد صلاة العيد مشيرا الى ان المسالخ المؤقتة والواقعة بمدينة صباح الاحمد ومنطقة كبد أنشأت للحد من ظاهرة الذبح العشوائي وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية.

واضاف ان الجمعيات التعاونية ستكون مسؤولة عن ادارة المسلخ المؤقت وتنظيمه وتحديد الرسوم فيما ينحصر دور الهيئة في الجانب الرقابي وتوفير مفتشي الأغذية والأطباء البيطريين للتأكد من صلاحية الاضحية للاستهلاك الآدمي.