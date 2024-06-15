سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات للتهنئة بعيد الاضحى المبارك

15 يونيو، 2024
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أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحفظ أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والامان وأن يمن على أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوافر الصحة والعافية.

وقد شكر حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بتمام الصحة والعافية وان يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.

المصدر
كونا
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15 يونيو، 2024
0 41 دقيقة واحدة

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