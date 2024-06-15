سمو أمير البلاد سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحفظ أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والامان والاستقرار وأن يمن على أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بتمام الصحة والعافية.

وقد شكر صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وان يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وتطور في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.