سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا مع ملك مملكة البحرين للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحفظ أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والامان وأن يمن على أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بوافر الصحة والعافية.

وقد شكر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على هذه البادرة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بتمام الصحة والعافية وان يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.