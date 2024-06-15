سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا مع الأمير الوالد لدولة قطر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحفظ أخيه صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والأمان وأن يمن على أخيه صاحب السمو الامير الوالد بوافر الصحة والعافية.

وقد شكر صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وان يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.