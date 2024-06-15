سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

سمو ولي العهد يتبادل التهاني مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية والدول الإسلامية وأولياء العهد بدول مجلس التعاون بعيد الأضحى

15 يونيو، 2024
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تبادل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه واخوانه أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وأصحاب السمو أولياء العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد ضمن سموه حفظه الله برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.

المصدر
كونا
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15 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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