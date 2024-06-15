سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا مع أمير دولة قطر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحفظ أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والاستقرار وأن يمن على أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بوافر الصحة والعافية.

وقد شكر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة أخاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بتمام الصحة والعافية وان يحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة وتطور وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه.