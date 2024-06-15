سمو أمير البلاد يتلقى رسائل التهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بعيد الأضحى المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسائل تهنئة من كل من سمو الشيخ سالم العلي الصباح – رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ احمد نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح وسموالشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والإزدهاز وأن يمتع سموه رعاه الله بموفور الصحة والعافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويكلل كافة جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الطموح عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يديم على الجميع وافر الصحة والعافية.