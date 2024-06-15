سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك هذا نصها: حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… وبعد ،،، يشرفني والأمة الاسلامية جمعاء تحتفي بمناسبة قرب إشراقة عيد الأضحى المبارك أن أرفع إلى مقامكم السامي أبلغ آيات التهاني وأجمل معاني التبريكات المقرونة بصادق الدعاء إلى المولى (عز وجل) أن يمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد وأن يسبغ عليكم من واسع فضله وكريم عطائه سائلا الله (سبحانه وتعالى) أن يهل هذا العيد وأمثاله أعواما عديدة وأزمنة مديدة على كويتنا الغالية بدوام الرخاء والعزة والمنعة وعلى أمتنا العربية والاسلامية بالخير واليمن وبالبركات.

وفي هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة التي تحمل في طياتها ذكرى التضحية والفداء وتزخر بقيم التفاني والبذل ندعو الله تعالى رافعين أكف الضراعة إلية أن يحيط وطننا العزيز بجميل فضله وعظيم كرمه ويديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأهله الأوفياء في تقديم وازدهار وأن يهيئ لسموكم (حفظكم الله ورعاكم) التوفيق والسداد ويحفظكم قائدا وسندا للشعب وذخرا وفخرا لكويتنا الغالية لتواصلوا بحكمتكم المشهودة قيادة مسيرته المشرقة على دروب النهضة والتطور والنماء.

والله يحفظكم وكل عام وسموكم والكويت في خير ورفعة صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد.

هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمته ورفعة شأنه وأن يبارك بكافة جهود أبناء الوطن للارتقاء بمساره الحضاري والطموح عبر تحقيق المزيد من ما ينشده من تقدم ورقي وإزدهار ويمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية.