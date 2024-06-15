سمو أمير البلاد يتبادل برقيات التهاني والتبريكات مع ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى

تبادل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا وقد ضمن سموه رعاه الله في برقياته تحياته الأخوية وصادق تهانيه وطيب تمنياته المقرونة بخالص الدعاء للمولى سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والاسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار والازدهار.