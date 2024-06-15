رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يؤكد أهمية سلامة الأمن المجتمعي لحماية الأرواح والممتلكات

رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف يؤكد أهمية سلامة الأمن المجتمعي لحماية الأرواح والممتلكات

أكد رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد اليوم السبت أهمية سلامة الأمن المجتمعي لحماية الأرواح والممتلكات إزاء أي طارئ كان.

وقال اللواء فهد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال حملة إزالة المخالفات إنه بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح “بدأنا إجراءات تنفيذ إزالة المخالفات والأنقاض بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى مثل بلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الكهرباء كل فيما يخصه”.

وأكد أنه تم توجيه إنذارات للمخالفين قبل 48 ساعة من الإزالة مضيفا أن هناك من بادر بإزالة المخالفات تنفيذا للقانون فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تخلف عن التنفيذ إما بالإزالة أو بقطع الكهرباء.

وذكر أنه تم خلال ال 48 ساعة الماضية رصد 225 مبنى مخالفا في مناطق المنقف والمهبولة وخيطان وجليب الشيوخ مؤكدا أن الحملات ستستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية حتى إزالة كافة المخالفات.

ودعا اللواء فهد الملاك وأصحاب المباني إلى ازالة المخالفات طواعية والالتزام بالمخططات المحددة واشتراطات السلامة المطلوبة حماية للأرواح والممتلكات ووقاية لهم من المساءلة القانونية في حالة حدوث أي طارئ.