بلدية الكويت: ارتفاع كمية الأنقاض والمخلفات في السكن الاستثماري والتجاري إلى 400% خلال يومين

بلدية الكويت: ارتفاع كمية الأنقاض والمخلفات في السكن الاستثماري والتجاري إلى 400% خلال يومين

أعلنت بلدية الكويت اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا لكمية الانقاض والمخلفات المجهولة والتي رفعت خلال اليومين الماضيين من أمام عقارات مناطق الاستثماري والتجاري بجميع المحافظات حيث وصلت إلى نسبة 400 بالمئة.

وكشف مدير ادارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد سندان في بيان صحفي ان حجم الانقاض والمخلفات المرفوعة قدرت بنحو 568 طنا بزيادة أربعة أضعاف عن المعدل الطبيعي.

وأوضح سندان ان المخلفات كانت تتراوح بين 100 و150 طنا في المناطق الاستثمارية والتجارية حسب افادة المشرفين على أعمال شركات التنظيف المتعاقدة معها البلدية من مفتشي ومراقبي النظافة في تلك المناطق.

وحذر من ان إدارات النظافة بكافة المحافظات لن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين الذين يقومون برمي الانقاض والمخلفات امام العقارات.

ودعا سندان ملاك العقارات برفع مخالفاتهم طوعيا وتطبيقا للوائح البلدية والتي تنص على رفع الانقاض والمخلفات من قبل اصحاب العقارات وعدم تكديسها امام عقاراتهم تجنبا لتطبيق المخالفات والغرامات بحقهم.

وأكد حرص فرق البلدية على القيام بدورها وبكل طاقتها للتأكد من تطبيق لوائح وأنظمة البلدية ورفع المخلفات المجهولة المصدر مع رفع تقارير ومخالفات بحق المخالفين.