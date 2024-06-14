وزارة الصحة

وزارة الصحة: إنهاء ترتيبات إرسال جثامين ضحايا “حريق بناية المنقف” إلى بلادهم

14 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسهيل إجراءات السفر وإنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بإرسال جثامين ضحايا حادثة حريق بناية المنقف البالغ عددهم 45 إلى بلادهم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “تلك الجهود تأتي ضمن إطار حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا وتسريع عمليات النقل بما يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية”.

وأكدت التزامها بتقديم كل ما يلزم لتسهيل هذه الإجراءات وضمان وصول الجثامين إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن في ظل التعاون المثمر بين الجهات المعنية كافة لتحقيق هذا الهدف الإنساني.

المصدر
كونا
الوسوم
14 يونيو، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الصحة: نتابع حالة المصابين في حريق عمارة المنقف ونعمل على توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم

13 يونيو، 2024

وزير الصحة: المستشفيات العامة تعاملت حتى الآن مع 56 حالة من مصابي حريق المبنى العمالي بمنطقة المنقف

12 يونيو، 2024

وزير الصحة: مركز الكويت للوقاية من الامراض ومكافحتها خطوة استراتيجية فارقة في قطاع الصحة العامة

12 يونيو، 2024

وزارة الصحة: اكتمال وصول فريق الخدمات الطبية ببعثة الحج الكويتية لمكة المكرمة

8 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى