وزارة الصحة: إنهاء ترتيبات إرسال جثامين ضحايا “حريق بناية المنقف” إلى بلادهم

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسهيل إجراءات السفر وإنهاء جميع الترتيبات المتعلقة بإرسال جثامين ضحايا حادثة حريق بناية المنقف البالغ عددهم 45 إلى بلادهم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن “تلك الجهود تأتي ضمن إطار حرص الحكومة على تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا وتسريع عمليات النقل بما يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية”.

وأكدت التزامها بتقديم كل ما يلزم لتسهيل هذه الإجراءات وضمان وصول الجثامين إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن في ظل التعاون المثمر بين الجهات المعنية كافة لتحقيق هذا الهدف الإنساني.