سمو ولي العهد يهنئ أبنائه وبناته الطلبة الأوائل

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيات تهان لأبنائه وبناته الطلبة الأوائل الكويتيين وغير الكويتيين في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وفي المعهد الديني وفي التربية الخاصة لهذا العام الدراسي 2023 – 2024.

عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة تفوقهم وحصولهم على نسب عالية أهلتهم لنيل هذا التفوق المرموق مشيدا سموه رعاه الله بمثابرتهم المتواصلة وحرصهم على النهل من العلم والمعرفة وبما وفرته لهم أسرهم من جو دراسي ملائم ساهم في بلوغ هذا التفوق المستحق راجيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح وموفور الصحة والعافية.