وزيرة الشؤون الاجتماعية مع الأمين البرلماني الأول في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة

وزيرة الشؤون تبحث مع مسؤولين أسترالي وسنغافوري الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

14 يونيو، 2024
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بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة مع وزير الخدمات الحكومية والبرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة الأسترالي بيل شورتن القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويلة مع شورتن مساء أمس الخميس في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة عقب مشاركتها في أعمال الدورة ال17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين حيث تناول الطرفان عددا من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر التنسيق المشترك.

وفي سياق متصل بحثت الحويلة في اجتماع منفصل مع الأمين البرلماني الأول في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرية ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة إريك شوا العلاقات الثنائية في المجالات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الجانبان أثناء الاجتماع تعزيز آلية تبادل الخبرات والإمكانيات في الفترة القادمة بين الأجهزة والهيئات ذات الصلة في كلا البلدين دعما للعلاقات الثنائية الأوسع وترجمة لتميزها على أرض الواقع اليوم.

وزيرة الشؤون الاجتماعية مع وزير الخدمات الحكومية والبرنامج الوطني للتأمين ضد الإعاقة الأسترالي
المصدر
كونا
الوسوم
14 يونيو، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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