ديوان سمو ولي العهد ينقل إلى المواطنين والمقيمين تهاني سمو ولي العهد بعيد الأضحى المبارك

يسر ديوان سمو ولي العهد أن ينقل تهاني سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى الأخوة والأخوات المواطنين والمقيمين الكرام على أرض الكويت الطيبة بمناسبة عيد الأضحى أعادها الله تعالى على الجميع بوافر الصحة والخير واليمن والبركات.

كما يغتنم ديوان سمو ولي العهد هذه المناسبة المباركة ليرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهما بوافر الصحة وتمام العافية.

كما يهنئ سمو ولي العهد حفظه الله المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت من كل مكروه وسوء وأن تبقى واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أبناءها الأوفياء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه وأن يديم على سموه حفظه الله ورعاه نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحقق لها ولشعوبها كل رفعة وتقدم وازدهار.