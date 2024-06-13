إسبانيا وتركيا تحثان الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس الدول الأوروبية والغربية على الاعتراف بدولة فلسطين وتعزيز الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة الحكومية الثامنة الإسبانية-التركية التي عقدت في العاصمة (مدريد) والتوقيع على اتفاقيات في مجالات متنوعة.

وثمن أردوغان موقف إسبانيا الصامد والداعم لغزة والشعب الفلسطيني قائلا إن اعترافها بدولة فلسطين مهم جدا فيما أعرب عن أمله في يكون موقف إسبانيا العادل مثالا تحتذي به دول أخرى لم تعترف بعد بدولة فلسطين.

واعتبر ان موقف سانشيز ساهم بشكل كبير في تحريك الضمير الإنساني العالمي ضد الفظائع لافتا إلى ان البلدين سيواصلان العمل معا لحل الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين ووقف إطلاق النار الدائم وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتحرير الأسرى.

وشدد على ان البلدين سيتابعان تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة فيما أكد ضرورة وقوف أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة خلف القرار الأخير والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لتحقيق وقف إطلاق نار فوري.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في ان يتخلى الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الهجمات وتصل إلى أرضية تحقق السلام الدائم في المنطقة.

وأعرب أردوغان عن أسفه لارتباط مصير العالم بالدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مشيرا إلى ان إحدى هذه الدول تتضامن دائما مع الاحتلال الإسرائيلي الذي وصفه ب “الوحشي” والذي ينثر المجازر من دون توقف ويخلف الموت والدمار في غزة فيما اعتبر ان موقف الولايات المتحدة مقلق جدا لتركيا.

من جانبه قال سانشيز ان المجتمع الدولي تغاضى لوقت طويل عن القضية الفلسطينية وظن لوقت طويل انه يمكن العيش في سلام واستقرار في المنطقة دون حل الصراع فيما اعتبر ان ما حدث في غزة قبل ثمانية أشهر فتح عيون العالم على الحقيقة.

واعتبر ان هناك مسؤولية وواجب يقع على عاتق المجتمع الدولي لتقديم حل سياسي يضمن السلام ووقف المعاناة ووصول المساعدات الإنسانية بلا عراقيل وضمان الأمن والسلام والاستقرار في تلك المنطقة المهمة من العالم.

وشدد سانشيز على ان إسبانيا ملتزمة على تشجيع دول أوروبية وغربية أخرى على الاعتراف بفلسطين مؤكدا ان حل الدولتين هو ه الحل الوحيد لضمان الأمن والسلام في المنطقة مؤكدا مواصلة التعاون مع تركيا في هذا الخصوص.