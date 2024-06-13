وزير الداخلية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية بالهند وعضوا بالكونغرس الفلبيني

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الخميس وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة كيرتي فاردان سينغ والوفد المرافق له.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف أعرب خلال اللقاء عن خالص التعازي وصادق المواساة بضحايا الحريق الذي وقع في إحدى البنايات بمنطقة المنقف أمس متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه أعرب الوزير الهندي عن الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولدولة الكويت على الدور الإنساني تجاه ضحايا الحريق والاهتمام والدعم اللامحدود لأسر الضحايا والمصابين.

وذكر البيان أن الشيخ فهد اليوسف استقبل أيضا عضو الكونجرس ورئيس لجنة شؤون العمال في الخارج في جمهورية الفلبين الصديقة رون سالو والوفد المرافق له حيث قدم لهم أحر التعازي وصادق المواساة بضحايا الحريق كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال الوزير المفوض في إدارة شؤون آسيا بوزارة الخارجية الكويتية خالد الصرعاوي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الوزير المفوض خالد الياسين.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل عضو الكونجرس ورئيس لجنة شؤون العمال في الخارج في جمهورية الفلبين رون سالو