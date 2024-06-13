سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ وزير التربية وكبار المسؤولين بالوزارة بنجاح خطة أداء اختبارات الصف الـ12

بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تهاني إلى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني ووكيل وزارة التربية بالتكليف أ.منصور الديحاني والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالتكليف أ.منصور الظفيري ومديري المناطق التعليمية في وزارة التربية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2024/2023.

المصدر كونا