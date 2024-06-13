سمو ولي العهد يهنئ وزير التربية وكبار المسؤولين بالوزارة بنجاح خطة أداء اختبارات الصف الـ12

بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقيات تهاني إلى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني ووكيل وزارة التربية بالتكليف أ.منصور الديحاني والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالتكليف أ.منصور الظفيري ومديري المناطق التعليمية في وزارة التربية عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الاختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2024/2023 مشيدا سموه بالجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التربية على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الاختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر سائلا سموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.

المصدر كونا