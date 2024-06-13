سمو أمير البلاد يهنئ وزير التربية وكبار المسؤولين بالوزارة بنجاح خطة أداء اختبارات الصف الـ12

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيات تهاني إلى معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني ووكيل وزارة التربية بالتكليف أ.منصور الديحاني والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام بالتكليف أ.منصور الظفيري ومديري المناطق التعليمية في وزارة التربية أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الخطة التي وضعتها الوزارة لأداء الإختبارات الورقية التي أداها طلبة الصف الثاني عشر في الدور الأول للعام الدراسي 2024/2023 مقدرا سموه رعاه الله الجهود التي بذلها المسؤولون في وزارة التربية على كافة المستويات والقطاعات في الإعداد والتحضير لهذه الإختبارات وما تم اتخاذه من تدابير استباقية أسهمت في تمكين الطلبة والطالبات من أداء الاختبارات بكل سهولة ويسر سائلا سموه الباري تعالى لأبنائه وبناته الطلبة كل التوفيق والنجاح وإكمال تحصيلهم العلمي.

المصدر كونا