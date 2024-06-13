وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين هايدوك ساساهارا

وزير الخارجية يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد

13 يونيو، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين هايدوك ساساهارا وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمها الأحداث الراهنة في غزة.

المصدر
كونا
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13 يونيو، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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