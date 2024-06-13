“دوري زين” احتفى بنجومه الأكثر تألّقاً

للعام الثاني على التوالي، نظّمت زين حفلاً مرموقاً لتقديم جوائز التميّز في دوري زين المُمتاز لكرة القدم عن الموسم الرياضي 2023-2024 المُختتم مؤخّراً، والذي قامت خلاله بتكريم نُخبة من اللاعبين والرياضيين الذين قدّموا أداءً مُتألّقاً أمتع الجماهير والمتابعين طوال الموسم.

أقيم الحفل في فندق الريجنسي بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف المطيري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد فاطمة حيات، والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، ونائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم، والمدير التنفيذي في القبس ومنصة شاشا ناصر المؤمن، وكبار مسؤولي الاتحاد، وجمع غفير من الأسرة الرياضية الكويتية، ومُمثلي وسائل الإعلام الرياضي المحلّي والإقليمي، وقدّم الحفل الإعلامي الرياضي المُميز مساعد الفوزان.

خلال الحفل، قامت زين والاتحاد الكويتي لكرة القدم بتكريم اللاعبين والرياضيين الفائزين بجوائز التميّز عن الموسم الرياضي 2023-2024 التي أعلنت عنها في بداية الموسم العام الماضي، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة الفنية عن أسمائهم رسمياً، وقدّمت لهم الشركة جوائزها النقدية التشجيعية، وهم:

تكريم محمد دحام الفائز بجائزة أفضل لاعب بالموسم

الفائز النادي الجائزة محمد دحام الكويت أفضل لاعب في الموسم (10،000 د.ك) بدر المطوع القادسية هدّاف الموسم – فئة المحليين (2500 د.ك) يوسف ناصر الكويت هدّاف الموسم – فئة المحليين (2500 د.ك) محمد دحام الكويت هدّاف الموسم – فئة المحليين (2500 د.ك) حمزة خابا العربي هدّاف الموسم – فئة المُحترفين (5000 د.ك) سعود الحوشان الكويت أفضل حارس مرمى في الموسم (5000 د.ك) نبيل معلول الكويت أفضل مُدرّب في الموسم (3000 د.ك) معاذ الأصيمع السالمية أفضل نجم صاعد في الموسم (2000 د.ك)

وبالإضافة إلى الجوائز أعلاه، قامت زين خلال الموسم بتقديم جائزة أسبوعية لتكريم أفضل لاعب في الجولة في الدوري المُمتاز بقيمة 500 د.ك، وجائزة أسبوعية لتكريم أفضل لاعب في الجولة في دوري الدرجة الأولى بقيمة 200 د.ك، وقد أعلنت زين عن أسماء الفائزين بها سابقاً، هذا بالإضافة إلى جائزة أفضل صورة في الموسم المُخصصة للإعلاميين بقيمة 1000 د.ك. فاز فيها المصور فيصل اللوغاني.

تكريم بدر المطوع ومحمد دحام الفائزين بجائزة هداف الموسم

وأتت هذه الجوائز تشجيعاً من زين للاعبين والرياضيين للسعي وراء التميّز في الأداء، فهي تؤمن بأن دعمها اللاعبين انعكس إيجاباً على تألّق منافسات الدوري، كما تأتي هذه الخطوة لترجمة مساعي الشركة لدعم قطاعي الشباب والرياضة، وتشجيع الرياضيين على التميز لرفع اسم الكويت عالياً في أكبر المحافل الإقليمية والعالمية.

وقبل انطلاق الموسم، قام الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتشكيل لجنة فنية تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي تم اختيار الفائزين بجوائز زين التشجيعية بناءً عليها، وهم عبدالعزيز حمادة رئيساً للجنة، وحمد العنزي، وأحمد موسى، وحسين حاكم، وحسين المطيري، وعبّرت زين عن شكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة في وضع المعايير واختيار الفائزين طوال الموسم.

تكريم سعود الحوشان الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى بالموسم

خلال الحفل، قامت زين أيضاً بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في الموسم الثاني من مُسابقة “فانتسي” دوري زين، وهي المُسابقة الإلكترونية التي أطلقتها لتنقل المنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، وشهدت تسجيل أكثر من 6000 لاعب، وقامت الشركة بتكريم كل من الفائز بالمركز الأول مطلق سلمان (5000 د.ك)، والفائز بالمركز الثاني أحمد سناسيري (3,500 د.ك)، والفائزَين بالمركز الثالث بالتساوي شادي مكي وعايشة الحمد (750 د.ك لكلٍ منهما).

وبهذا الحفل، تكون زين قد اختتمت الموسم الثاني من شراكتها مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم المُستمرة خلال المواسم 2022-2026، لتكون الراعي الرسمي لمسابقات الاتحاد التي شملت الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين) الذي حاز لقبه نادي الكويت الرياضي، وكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الذي حاز لقبه نادي القادسية الرياضي، ودوري زين للدرجة الأولى الذي حاز لقبه نادي اليرموك الرياضي.

وليد الخشتي متحدثاً في الحفل

وبكونها الراعي الرسمي والشريك الرئيسي، ارتكز دور زين حول ثلاث محاور رئيسية هي الدعم المادي الذي قدّمته للاعبين والرياضيين، وتواجدها على الساحة خلال المباريات وتفاعلها مع الجماهير، بالإضافة إلى مُسابقة الفانتسي، وهي الأنشطة التي تماشت جميعها مع رؤية الاتحاد لتطوير الكرة الكويتية والرفع من شأنها كونها الرياضة الأكثر شعبيةً في الدولة.

كما أشادت زين بالتجربة الإعلامية المميزة من منصة شاشا لنقل مباريات دوري زين هذا الموسم، والتي تم خلالها استخدام أفضل التقنيات التكنولوجية لبث المباريات وأستوديوهات التحليل بطريقة مُبتكرة عبر المنصات الرقمية.

جانب من كلمة هايف المطيري

وتؤمن زين أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورٌ هامٌ وحيوي في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى. وأتت هذه الشراكة مع أكبر حدث كروي محلي لتُعزز من الدور الريادي الذي تلعبه زين في القطاع الرياضي الكويتي، وهي تأتي تماشياً مع استراتيجيتها الاجتماعية لدعم الرياضة والشباب وتمكين الرياضيين الكويتيين في مُختلف الرياضات.

فريق زين خلال الحفل