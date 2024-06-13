وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة مع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني د.هكتور حجار في مقر وفد الكويت الدائم بالأمم المتحدة

وزيرة الشؤون تبحث مع نظيرها اللبناني العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

13 يونيو، 2024
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بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة مع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني الدكتور هكتور حجار مجمل العلاقات الكويتية – اللبنانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويلة مع حجار مساء أمس الأربعاء في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة عقب مشاركتها في أعمال الدورة ال17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الطرفان عمق الأواصر المتينة التي تربط البلدين ومدى تميزها خاصة في المجالات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناول الاجتماع التعاون القائم فيما بين الهيئات والأجهزة المعنية في كلا البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بشكل أكبر في المستقبل القريب.

المصدر
كونا
الوسوم
13 يونيو، 2024
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