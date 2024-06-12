مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العميد محمد الغريب

الإطفاء: إدارة تحقيق حوادث الحريق تعمل على معرفة ودراسة أسباب حريق المنقف

12 يونيو، 2024
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قالت قوة الإطفاء العام الكويتية إن إدارة تحقيق حوادث الحريق تعمل على معرفة ودراسة أسباب حادث الحريق المؤسف الذي وقع صباح اليوم الأربعاء في مبنى سكن عمالي بمنطقة المنقف وأدى إلى وفاة 49 شخصا مقيما وإصابة العشرات.

وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العميد محمد الغريب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء اليوم إن الحريق المأساوي اندلع في الدور الأرضي من العقار المشار إليه آنفا إلا أن وجود قواطع معدنية واسطوانات غاز قد ساعدا على سرعة اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان ما أدى إلى وفاة الضحايا ووقوع الإصابات.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث إلى 49 حالة.

المصدر
كونا
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12 يونيو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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