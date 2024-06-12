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البحرين تعرب عن صادق التعازي لدولة الكويت في ضحايا حريق المنقف

12 يونيو، 2024
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أعربت مملكة البحرين اليوم الاربعاء عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع دولة الكويت في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع ببناية سكنية في منطقة (المنقف) وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامن مملكة البحرين التام مع دولة الكويت معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة حالات الوفاة جراء الحريق الذي اندلع فجر اليوم في احدى عمارات منطقة المنقف إلى 49 حالة.

المصدر
كونا
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12 يونيو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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