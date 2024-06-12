وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره في الهند للتعزية بضحايا “الحريق المفجع” بمنطقة المنقف

أجرى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية الهند الصديقة سوبرامانيام جايشانكار عبر خلاله عن تعازي دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى جمهورية الهند وشعبها الصديق جراء الحادث المأساوي الأليم الذي أودى بأرواح 49 شخصا من المقيمين في دولة الكويت نتيجة حريق مفجع وقع في مقر سكنهم.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية فقد عبر الوزير اليحيا خلال الاتصال عن أعمق مشاعر التعاطف والأسى لذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل ودعواه بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الكارثة المؤلمة مؤكدا أن الجهات المعنية في دولة الكويت تسخر كافة إمكانياتها لرعاية المصابين وتلبية احتياجاتهم الصحية والطبية.